Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Alanyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
İzmir temsilcisi, düşme hattının üzerindeki 35'er puana sahip GZT Giresunspor ile Kasımpaşa'nın sekizer puan gerisinde bulunuyor.
Sarı-kart cezalıları Aytaç Kara ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de François Moubandje'nin de sakatlığı sürüyor.
Alanyaspor'la 10. randevu
Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda 15 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü. ilk yarıdaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.
Etiketler: İzmir Göztepe Alanyaspor Süper Lig
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