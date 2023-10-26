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Spor
İHA 26.10.2023 19:36

Golfçüler TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası için Antalya’da buluşuyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan “TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI, 27-28 Ekim tarihlerinde Antalya Belek’te oynanacak.

Golfçüler TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası için Antalya’da buluşuyor
[Fotograf: İHA]

Antalya Golf Kulübü’nün PGA Sultan Golf Sahası’nda düzenlenecek "TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI”na, 20 kulüpten 100’ün üzerinde oyuncu katılacak.
İki gün sürecek müsabakalar 36 çukur üzerinden değerlendirilecek. Müsabakaların final raundunun sonunda bir ödül töreni düzenlenecek.

Gross kategorisini kazanan kadın ve erkek oyuncular birer kupa alırken, müsabakaların en iyi gross skorunu yapan oyuncu TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın üzerine ismini yazdıracak. Ayrıca, net skor kategori 1.,2.,3.’lerine de birer kupa verilecek. 

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