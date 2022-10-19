Portekiz'de 5-17 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı, çalışmalarını Karaman’da sürdürüyor.

Olimpiyatlarda tarih yazan ay-yıldızlılar, teknik direktör Gültekin Karasu nezaretinde aynı başarıyı Dünya Şampiyonasında da sürdürmek için yoğun bir kamp programı gerçekleştiriyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2018’de yapılan Goalball Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduklarını, bu kez tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

"Milli takımımız tarihteki ilkleri başardı. Paralimpik Oyunları ve Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol millilerimizin şimdiki hedefi Dünya Şampiyonluğu. 2018 yılında finalde kaybetmiştik. Bu kez altın madalya kazanarak eksik olan madalyalarımızı tamamlayacağız. Çok yetenekli, çok çalışan, gurur duyduğumuz bir ekibimiz var. Milli takım kadromuz çok güçlü ve birliktelik, inanç en üst seviyede. İnşallah Dünya Şampiyonasında kürsünün zirvesinde yer alacağız."

Golbol Kadın Milli Takımı'nın teknik ve sporcu kadrosu şöyle:

Teknik heyet: Teknik direktör Gültekin Karasu, fizyoterapist Caner Balıkçı, kondisyoner Barış Keskin, masör Fatmanur Maşa

Sporcular: Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Fatma Gül Güler, Şeydanur Kaplan, Berfin Altan, Sevtap Altunoluk,