Gol yağmurundan kazanan çıkmadı

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı Volkan Bayarslan yönetti.
Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Samu Saiz, ile 20 ve 67'de Rey Manaj kaydetti.
Trabzonspor'un sayıları ise 39'da Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ile 76'da Trezeguet'den geldi.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 4. dakikada Charisis pasını Saiz'e aktardı. Ceza alanı dışından Saiz'in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
8. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Burak Kapacak'ın şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topa hakim oldu.
GOL - 20. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında ceza sahası içerisindeki Manaj'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu takip eden Manaj kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
26. dakikada Pepe’nin ceza sahası içerisinden yaptığı şutta defans topu çıkartmayı başardı.
GOL - 39. dakikada Visca'nın pasında topu kontrol eden Pepe, ceza sahası içine girerek sol ayağıyla yaptığı şutta top filelere gitti. 1-2
GOL - 45. dakikada Trezeguet’in pasında ceza alanı içerisindeki Onuachu, dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı.
51. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Manaj'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
60. dakikada Visca sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Onuachu’nun kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.
GOL - 67. dakikada orta sahada topla buluşan Manaj, ceza sahası gerisine kadar topu sürdü. Uzun şutunda topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 3-2
71. dakikada Burak Kapacak ceza alanı içerisinde kaleyi hedef aldı, sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topu kontrol etmeyi başardı.
GOL - 77. dakikada Enis Destan ceza alanı sol çaprazından topu Trezeguet’e gönderdi. Trezeguet’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Kalkan ofsayt bayrağına rağmen maçın hakemi Volkan Bayarslan VAR kontrolü sonrası golü geçerli saydı. 3-3
Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 90), Burak Kapacak (Geouveia dk. 77), Charisis, Saiz (Hakan Arslan dk. 77), Emrah Başsan (N’jie dk.90), Manaj
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Rayyan (Trezeguet dk. 40), Denswil, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdulkadir Ömür (Enis Destan dk. 74), Visca (Enis Bardhi dk. 74), Onuachu
Goller: Saiz (dk.4), Manaj (dk.20 ve 67) (Sivasspor), Pepe (dk. 39), Onuachu (dk. 45), Trezeguet (dk.77) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Emrah (Sivasspor), Mendy (Trabzonspor)
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez