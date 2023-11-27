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Spor
AA 27.11.2023 17:08

Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası sona erdi

Sinop'ta Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenen Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası sona erdi.

Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bilardo Federasyonunca Modi Spor Kulübünde düzenlenen turnuvada 9 ilden 32 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporcular

Müsabakalar sonucunda Abdülkadir Nesil turnuvayı birinci olarak tamamlarken, Nurettin Karakurt ikinci Ömer Karakurt ise üçüncü oldu.

Vali Mustafa Özarslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sinop'un spor dostu bir kent olmasını arzuladıklarını söyledi. 12 ay boyunca spor ve turnuvalar yapılması halinde kentte spor kültürünün yaygınlaşacağını ve artacağını belirten Özarslan, "Küçük çocuğumuzdan gençlerimize kadar herkesin kendi fiziksel yapısına uygun, beğenisine uygun bir spor yapmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Özarslan, tesislerin tüm çocukların hizmetine sunulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Anne ve babalarımız çocukların ellerinden tutsunlar çocuklarımızın beğendikleri, istedikleri spor branşıyla buluştursunlar. Zamanla çocuklarımız sevdikleri spora ulaşacaklardır. Bütün çocuklarımız spora yatkındır. Yürümeye, koşmaya meyilliyiz. Dolayısıyla çocuğumuzu branş branş gezdirsinler, hocalarımızla buluştursunlar. Burada mutlaka bir çocuğumuz istikrarlı bir şekilde o spora devam ederek başarıyı mutlaka yakalayacaktır. Burada Akademik başarı önemli. Ancak hayat başarısı daha önemli. Çocuk oyunda kişiliğini bulacaktır. Hayatta bir oyundur. Oyun oynamak insanın yaradılışında vardır. Yarışmalar aslında bir oyundur. Lütfen çocuklarımızın gelecekten iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir vatandaş, iyi bir insan olması için sporla buluşturalım diyorum.”

Turnuva sonunda sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

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