Başakşehir rahat kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-1 kazandı.

Lig'deki 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 12'ye yükseltti.

Pendikspor ise 6. mağlubiyetini aldı. 3 galibiyeti ve 4 beraberliği olan ekip, 13 punala 16 sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Opoku'nun derinlemesine pasında sağ kanatta defansın kontrol edemediği top, Dubois'nında müdahalesiyle Abeid'de kaldı. Ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Abeid'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 36. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında defansın uzaklaştıramadığı topu Erencan Yardımcı yakın köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

[Fotoğraf: İHA]

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

GOL - 49. dakikada Deniz Türüç’ün uzun pasında topla buluşan Krzysztof Piatek’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Joao Figueiredo, penaltı noktası yakınından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL - 59. dakikada Emirhan İlkhan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir vuruş yapan Lucas Lima, uzak köşeden topu filelere gönderdi. 3-1

GOL - 63. dakikada Joao Figueiredo’nun sol kanattan uzak köşeye ortaladığı topta Mehdi Abeid, kafayla meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Krzysztof Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-1

74. dakikada Erdem Özgenç’in uzun pasında topu kontrol eden Berkay Sülüngöz’ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-1 kazandı.

Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Dubois (Ömer Ali Şahiner dk. 88), Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Cemali Sertel (Lucas Lima dk. 46), Mehdi Abeid (Onur Ergün dk. 82), Emirhan İlkhan (Dimitrios Pelkas dk. 73), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 81), Joao Figueiredo, Krzysztof Piatek

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Miguel Sequeira, Arnaud Lusamba, Endri Çekiçi (Josip Vukovic dk. 68), İbrahim Akdağ (Fredrik Midtsjo dk. 68), Abdoulay Diaby (Thuram dk. 68) Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Gökcan Kaya dk. 82)

Goller: Mehdi Abeid (dk. 12), Joao Figueiredo (dk. 49), Lucas Lima (dk. 59), Krzysztof Piatek (dk. 63) (RAMS Başakşehir), Erencan Yardımcı (dk. 36) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Welinton, Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, A. Bora Özkara, Cemil Tunç