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Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.
Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
"Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."
Başkanımız Göksel Gümüşdağ'dan teşekkür mesajı. pic.twitter.com/eLe3XP8ZjK— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar (@ibfk2014) April 1, 2020
Etiketler: yeni tip koronavirüs İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel G taraftar teşekkür mesajıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 22:46
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