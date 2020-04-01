Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

"Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."