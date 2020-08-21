Sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökhan, Fenerbahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu faktörünün önemine değindi.

"Yaş 35-40 fark etmiyor, Emre Belözoğlu gerçeği var"

Gökhan, yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getird.

"Futbola yeniden başlamış gibiyim. O heyecanı taşıyorum. Bu kulüp ve taraftar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yaş ortalamasını birçok insan eleştirebilir ama 24 yaşında bir oyuncu sahada oynadığında size 4 puan vermiyorlar, kazandığınızda 3 puan alıyorsunuz. Önemli olan performans. Yaş 35-40 fark etmiyor, Emre Belözoğlu gerçeği var."

[Fotoğraf: AA]

"Beni ailenin bir parçası olarak gördüler ve sahip çıktılar"

Gökhan, daha önce de formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde oluşan havayı hatırlattı.

"Şu anda Fenerbahçe'ye geri döndüğümde ufak tefek çatlaklar var, paraya dönüyor gibi. Benim hayatımda para hiç amaç olmadı. Hep aileme, sevdiğim, inandığım değerlere sahip olduğumu düşündüm. Ben geri dönerken şu anda kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Emre abi menajerime Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sormuş 'Düşünüyor musunuz' diye iletişime geçmiş. O 'Düşünüyoruz' dediğinde olay benim için bitmişti. Beşiktaş camiası sağ olsun kalmam için gerekeni yaptılar. Beni ailenin bir parçası olarak gördüler ve sahip çıktılar."

"Takım üzerinde çok pozitif bir hava var"

Gökhan, güzel bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini anlattı.

"Güzel bir hava var. Birçok yeni transfer var. Her şey olumlu gidiyor ve takım üzerinde çok pozitif bir hava var. Takım üzerindeki bu pozitif havayı bozmamak adına gittiğim dönemden konuşmak istemiyorum. Yaşadığım birçok şey oldu ama hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmam, demecim olmadı."

[Fotoğraf: AA]

"Özür diliyorum"

Gökhan Gönül, hata yapmadığını ifade etti.

"İnsanlar bazen çocuğuna bile kızıyor, ben hiç yapmadım ama aşırıya da kaçabiliyor. Bu kadar sevdiğiniz bir insan, oluşturulan dışarıdaki bu algı, onlara ufacık bir sebep yetiyordu bana kırılmaları için açıkçası. Tepki koymalarını normal karşılıyorum. Böyle sevdikleri bir oyuncunun gidiyor olması, onların eline verilecek en ufak sebebe inanmalarını sağladı. Ben onların kırılmasına, üzülmesine sebep olduğum için özür diliyorum."

"Bizim üzerimizden takıma zarar gelmesini hiçbir şekilde istemem"

Gökhan, Fenerbahçe için yıllarca ter döktüğünü, yeri geldiğinde kanını da dökmekten çekinmediğini anlattı.

"Rakip takımda oynadığım için tepki koyanlar olmuştu. Oluşturulan o algıya inanan insanlar olabilir. Onlardan tek ricam, bu sene bizim için çok önemli. Ne kadar sebeplerini anlatsam da bence rafa kaldırılmalı. Bizim üzerimizden takıma zarar gelmesini hiçbir şekilde istemem. Şimdilik rafa kaldırsınlar gün geldiğinde raftan indirip bana karşı söylemlerine devam etsinler. Ama bu formayı giydiğimiz sürece rafa kaldırsınlar. 9 senenin hatrı varsa bunu yapsınlar. Hepimiz bu forma için mücadele edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Erol hoca bizi çok iyi çalıştırıyor"

Gökhan Gönül, teknik direktör Erol Bulut'un antrenman temposunu da değerlendirdi. Gökhan, birçok hocayla çalıştığını vurguladı.

"Erol hocanın kendine özgü antrenman metodu var. Erol hoca bizi çok iyi çalıştırıyor. Tabiri caizse antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla sapasağlam maçlara çıkıp çok güçlü bir şekilde sahalara döneceğiz. Hocanın çok güçlü bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum."

Tecrübeli futbolcu, eşi Hatice Gönül'ün paylaşımlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Eşim Fenerbahçeli. Aşırı derecede Fenerbahçeli. Dün ya da evvelsi gün paylaşım yapmış 'Su akar yolunu bulur' yazmış. Bu bir atasözü. Beşiktaş taraftarı yanlış anlamasın. Bunun anlamını Türk Dil Kurumunda görebilirler. Hiçbir zaman onların başını öne eğecek yanlışım olmadı, olamaz da. Eşim orada biraz daha duygusal davranıyor ama kesinlikle Beşiktaş taraftarına söylenmiş bir şey değil. Beşiktaş formasıyla 4 sene futbol oynadım. Eğer onlara gol atarsam bana yakışanı yaparım. İnşallah gol değil goller atarım ama saygıda da kusur etmem."

Gökhan Gönül, toplantının ardından 77 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.