Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de testler negatif çıktı
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'na yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe koronavirüsSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:42
Son Haberler
- 18:09
- 18:02
- 17:49
- 18:05
- 17:55
Sıradaki Haber
Beşiktaş UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz