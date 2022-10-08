Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Giresunspor'un rakibi Beşiktaş
[Fotograf: AA]
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
20. dakikada Beşiktaş'da Wout Weghorst'un kullandığı penaltı atışını Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kurtardı.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen Beşiktaş, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.
Bitexen Giresunspor ise 4 haftadır galip gelemiyor. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte 2'şer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Sezonun ilk 3 maçında 2 kez kazanan Bitexen Giresunspor'un 8 puanı var.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Giresunspor Süper Lig
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