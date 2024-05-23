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Dünya
TRT Haber 23.05.2024 07:08

Gökbilimciler süper kütleli Bir karadeliğin dönüş hızını hesapladı

Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli bir karadeliğin yuttuğu ışık, kara deliğin kendi ekseni etrafında ne kadar hızlı döndüğünü ortaya çıkardı.

Gökbilimciler süper kütleli Bir karadeliğin dönüş hızını hesapladı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Astrofizikçi Pasham Dheeraj liderliğindeki bir ekip, bir kara deliğin beslenmesi sırasında ışık parlamasındaki değişikliklerin, dönen ve yalpalayan bir madde diski tarafından üretildiğini ve bu yalpalamanın bize karadeliğin merkezindeki dönüş hızını verdiğini söyledi.

Bilim insanları ilk kez bir kara deliğin dönme hızını onun sallanan birikim diskine dayanarak hesaplayabildi; bu bize evrendeki bilinen en tuhaf, en yoğun nesneleri anlamak için yeni bir yol sağladı.

Birikim diski, karadeliğin yakınındaki yıldızlardan kendine doğru çektiği, gaz halinde birikmiş madde. Diskin karadeliğe çok yakın olan bölgelerinden X-ışınları yayılıyor.

Karadelik ne kadar hızlı dönüyordu?

Işık hızının yüzde 25'inden az. Işık hızı ise saniyede 299.792.458 metre.

Bu bir kara delik için oldukça yavaş. Ancak bu hızı bulmanın getireceği sonuçlar oldukça heyecan verici.

Pasham , "Gelecek yıllarda çeşitli sistemleri bu yöntemle inceleyerek, gökbilimciler karadelik dönüşlerinin genel dağılımını tahmin edebilir ve bunların zaman içinde nasıl evrimleştiğine dair uzun süredir devam eden soruyu anlayabilirler" dedi.

Süper kütleli kara delikler galaksilerin kalbinde gizlenen dev yaratıklar olarak tanımlanıyor.

Güneş'in kütlesinin milyonlarca ila milyarlarca katı olan bu devasa nesneler, galaksileri birbirine bağlamaya yardımcı olan yerçekimsel merkezlerdir ve galaksilerin evriminde önemli bir rol oynarlar.

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