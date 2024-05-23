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Türkiye
AA 23.05.2024 08:03

Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralanın tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Ne olmuştu?

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti.

Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı
Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı

5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Tokat'taki patlamayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
Tokat'taki patlamayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

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