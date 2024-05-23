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Türkiye
AA 23.05.2024 06:28

İlk yardım eğitimi alan öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmenin öğrencisini kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrencinin nefes borusuna leblebi kaçtı.

Öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini gören müzik öğretmeni Nagihan Dürçek, Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Dürçek, yaptığı müdahalenin ardından öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Paylaşımda, müzik öğretmeni Dürçek'in ilk yardım eğitimi aldığı belirtildi.

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Öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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