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Spor
AA 09.06.2023 15:16

Giresunspor'dan TFF'ye başvuru: Küme düşme kaldırılsın

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi.

Giresunspor'dan TFF'ye başvuru: Küme düşme kaldırılsın
[Fotograf: AA]

Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Yarışma halinde değiştirilen kurallar

Yamak, Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirtti.

"Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık."

Asrın felaketinin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.

"En büyük hatamız, eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur"

Yamak, göreve geldikleri günden bu yana fesih hakkı doğan oyunculara ödeme yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını ve maddi anlamda çok fazla çaba gösterdiklerini anlattı.

"Bizim de hatalarımız olmuştur. Kamuoyunda da sıkça bahsedildiği gibi en büyük hatamız, eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur. Bunu kabul ediyorum, sorumluluğunu kulüp başkanı olarak alıyorum.”

Yamak, ligin henüz tescil edilmediğine işaret etti.

"Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Bu benim yönetimim altında oldu ama alnımız ak, başımız dik. Giresunspor'un bir kuruşuna tenezzül etmemiş bir Giresunsporlu olarak yüreğim ve gönlüm rahat."

"Resmi başvurumuzu TFF’ye yaptık"

Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumun hiçbir zaman olmadığını vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:

"Bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyoruz, biz buradayız. Önümüze bakacağız ve durumumuzu değerlendireceğiz. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF’ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık."

Yamak, Bitexen Giresunspor ve Kayserispor haricinde tüm takımların deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptığını belirtti.

"9 yabancıyla oynadılar, biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu."

"Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim"

Yamak, kulübün geleceği için destek istedi.

"Bunu bizim tek başına yapma şansımız yok, eğer bu kulübü alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya bir kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim, buradan açık olarak söylüyorum. Bu kulübün borcu belli, 300 milyon lira borcu var ama biz eğer bu FİFA'daki davalara müdahale etmezsek, ödeme yapmazsak Allah korusun, Eskişehirspor gibi oluruz, Bursaspor gibi oluruz. Burada bir birliktelik lazım."

Yamak, teknik direktör İrfan Buz'un durumuyla ilgili konuştu.

"Hocamıza dedim ki 'Sen de artık çok yoruldun, 10 gün dinlen, ondan sonra beraber konuşacağız, görüşeceğiz.' Ben hocadan çok memnunum, iyi ki getirmişiz.”

Yamak, futbolcuların da hoca konusundaki olumlu görüşlerini kendileri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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