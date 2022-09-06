Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Jorman Campuzano'yu transfer etti
[Fotograf: İHA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.
Bitexen Giresunspor, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla anlaştı.
Kulübün yaptığı açıklamada, "Jorman Campuzano'ya, 'Giresunspor'umuza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Kolombiyalı oyuncu, son 4 sezonda Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giydi.
Etiketler: Süper Lig Giresunspor
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