Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele 13, 14 ve 15 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.