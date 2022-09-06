Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele 13, 14 ve 15 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.
Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.
Etiketler: Türkiye Kupası
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