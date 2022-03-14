Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Gaziantep Futbol Kulübü ise kötü gidişe Giresun'da 'dur' demeyi amaçlıyor. 5 haftadır kazanamayan kırmızı siyahlıların 37 puanı var.

Evinde oynadığı 14 maçın 9'unu kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, deplasman karşılaşmalarında ise istediği sonuçları alamadı. Erol Bulut'un öğrencileri, dış sahadaki 14 mücadelede 1 kez kazanabildi.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Traore'nin derin pasına hareketlenerek topla ceza sahası sağ çaprazında ilerleyen Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

30. dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından attığı şut, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

33. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası önünden attığı şut savunmaya çarparak kornere gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu sonrası top üstten dışarıya gitti.

35. dakikada Figueriedo ceza sahası ön sol çaprazında rakip takım savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya gitti.

PENALTI - 37. dakikada Perez'in topa el ile müdahale ettiğini tespit eden hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 40. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, topu Okan Kocuk'un sağından ağlara gönderdi. 1-1.

45+2. dakikada Chiquinho'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

45+4. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top sol üstten az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Anıl Dorinel Toşça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Vetrih, Sagal, Figueriedo, Maxim, Muhammet Demir

Goller: Dk. 6 Serginho (GZT Giresunspor), Dk. 40 Maxim (Penaltıdan)(Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 19 Chiquinho, Dk. 41 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor)