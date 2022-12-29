Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen 17 puanlı Gaziantep FK ise galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. 4 maçtır kazanamayan Erol Bulut'un ekibi, bu süreçte 2 puan toplayabildi.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Navarrete, Görkem Sağlam, Bajic, Serginho, Kuwas.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Furkan Soyalp, Hanousek, Maxim, Merkel, Veliu, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.

Gol: Dk. 24 Sergio (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kitsiou, Dk. 33 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 22 Arias (Bitexen Giresunspor)