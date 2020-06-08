Önceki gün Giresun'dan yola çıkan Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü'nden 4 sporcu, bugün Kırıkkale'ye ulaştı. Sporcular, etkinliklerini yarın Ankara'da sonlandıracak.

Sporculardan Doğukan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuduğunu ve 6 yıldır bu sporla uğraştığını ve milli sporcu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Okul harçlıklarımızla, çalıştığımız ve biriktirdiğimiz paralarımızla yola çıktık"

Arıkan, yarışmalarda ve şampiyonalarda birçok derecelerinin olduğunu anlattı.

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla kendi bütçemize göre Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü olarak takımımızla gezi düzenlemek istedik. Eğleniyoruz, güzel geçiyor. Koronavirüs salgını devam ediyor ancak normalleşme sürecinde kendimizi biraz rahatlatmak için bu etkinlik iyi oldu. Fazla yoğun alanlardan ve tehlikeli bölgelerden geçmeden Kırıkkale'ye geldik. Okul harçlıklarımızla, çalıştığımız ve biriktirdiğimiz paralarımızla yola çıktık. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim ülkemizi Avrupa ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek."