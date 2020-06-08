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Sivasspor'a 4. kez koronavirüs testi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 4. kez koronavirüs testi yapıldı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 4. kez Covid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
"Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize dördüncü kez Covid-19 testi yaptı. Daha önce 3 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı."
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 14:46
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