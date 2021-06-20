Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan bazı futbolculara Avrupa'dan talipler bulunuyor.

Genoa sarı lacivertli ekibin iki futbolcusu için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon kiralandığı İtalyan ekibinde 31 maçta forma giyen ve 1 gol, 3 asistle oynayan Miha Zajc da kariyerini Serie A'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Genoa Sloven futbolcu için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor. İtalyan temsilcisinin kadrosuna katmayı hedeflediği diğer isim Diego Perotti.

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta 192 dakika forma giyebilen Arjantinli futbolcu sarı lacivertli formayla ağları 3 kez sarstı.

Genoa, Fenerbahçe ile 32 yaşındaki futbolcuyu da bedelsiz olarak kadroya katmak için temasa geçti.

Perotti'nin son sağlık durumunu değerlendirecek sarı lacivertli ekip deneyimli kanat için son kararı yeni teknik direktöre bırakacak.

"Genoa’yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim"

Transfere sıcak baktığının sinyalini veren Diego Perotti de Sky Sports’a açıklamalarda bulundu.

"İtalya benim her zaman kalbimde. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya’yı seviyoruz. Genoa’yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim."