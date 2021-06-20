Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.
Sarı lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır."
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa Faruk Koca seçilmişti.
Teknik direktör seçimi hakkında; pic.twitter.com/OKyQgAxS5a— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 20, 2021
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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