Sarı lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır."

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa Faruk Koca seçilmişti.