Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkenin gençlik bakanlıkları ve gençlikten sorumlu birimlerinin doğal üyesi oldukları Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesinin yönetim kurulunda 2022-2023 döneminde yer alacak 8 üyeden biri Gençlik ve Spor Bakanlığı olacak.

Komitede bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu temsil edecek.

Efendioğlu'nun bu göreve seçilmesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik alanında devletler düzeyindeki en geniş uluslararası yapının yönetiminde söz sahibi olacak.

Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa genelinde yürütülmekte olan gençlik alanındaki uluslararası süreçlerde söz hakkı elde etmesi, ülkelerin politika yapım süreçlerine destek vermesi ve ülkemizde başarıyla yürütülmekte olan Gençlik Merkezleri ile Gençlik Kampları modelinin uluslararası düzlemde tanıtımını yapabilecek.

Bakan Kasapoğlu, Enes Efendioğlu’nun göreve seçilmesine ilişkin de konuştu.

"Gençlik alanında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların bir meyvesi olarak artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma, aktarma imkanı olacak. Bu yönetim kurulu üyeliği aynı zamanda ülkemizin uygulamakta olduğu başarılı politikaların ve gençlere sunduğumuz hizmetlerin uluslararası başarılı yansımalarının da bir sonucudur."