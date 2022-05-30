Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç bronz madalya elde etti

Aynı müsabakada yarışan Elif Beyza Aşık ve Buğra Tavşan, 569 puanla 16'ncılık elde ederken 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisinde yarışan Ömer Akgün ile Gülşen Delen, 621,9 puanla sıralama müsabakasını 30'uncu tamamladı.

Milli sporcu Nedim Tolga Tuncer yarı finale yükseldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun trap erkekler kategorisinde yarışan Nedim Tolga Tuncer, sıralama müsabakasında topladığı 120 puanla yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Sıralama müsabakalarında Murat İlbilgi 117 puanla 33'üncü, Oğuzhan Tüzün 117 puanla 35'inci sırayı aldı.