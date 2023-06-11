Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak özel sporcuları tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Vichy şehrinde yapılan 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda mücadele ettikleri masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında 3'ü altın, 4'ü gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan özel sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını dilerim."