Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.06.2023 14:30

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nı 11 madalya ile tamamlayan özel sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak özel sporcuları tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Vichy şehrinde yapılan 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda mücadele ettikleri masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında 3'ü altın, 4'ü gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan özel sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını dilerim."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
Sıradaki Haber
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın tarihi değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Fethiye'de orman yangını: 5 dönüm alan zarar gördü
15:18
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi
15:08
Şehit itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı
16:02
Ankara'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü
14:40
Boğaçayı Deresi'ndeki renk değişiminin sebebi belli oldu
14:21
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Ankara'da sağanak sele döndü
Ankara'da sağanak sele döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü
Ankara'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ