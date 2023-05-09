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Spor
AA 09.05.2023 15:45

Gençlerbirliği'nde Erzurumspor FK'nın paylaşımına tepki

Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de 1-0 yendikleri Erzurumspor FK'nın maç sonu yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Gençlerbirliği'nde Erzurumspor FK'nın paylaşımına tepki

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Erzurumspor FK tarafından maç sonu sosyal medyada paylaşılan mesajla ilgili açıklama yaptı.

"Mesnetsizce ve bir camiaya yakışmayacak paylaşımlarını üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Adı her zaman centilmenlikle anılan ve Türkiye'de ödülleri verildiği zaman en çok fair-play ödülü olan ve kurulduğu günden bugüne tek bir dernekle, devşirilmeden yaşayan 100 yıllık çınarımızın çekilmeye çalışıldığı iklim tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Kurulduğu günden bugüne adı herhangi bir çirkinlikle anılmayan kulübümüzün, Türk sporuna örnek olduğu sayısız başarıdan biri de altyapı hamlesidir."

Fotoğraf: AA

Akdaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ankara'ya ziyaretinin Erzurumspor FK'nin paylaşma şeklini eleştirdi.

"Türkiye'de faal olan kulüplere altyapının önemini anlatmak için 'Altyapı Akademileri Projesi' kapsamında yurdun her sathını gezen TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin ziyareti, sadece kulübümüze değil Ankara’da faaliyet gösteren Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerine olduğu kamuoyunca bilinmekteyken; olayın kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için kılıf olarak kullanılması yine kamuoyunun vicdanına bırakılacak bir başka konudur. Nitekim bu ziyaret sonunda da TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin ifade ettiği gibi kulübümüzün istenilen kriterlerin çok çok üstünde bir altyapıya sahip olduğu görülmüş ve teşekkür edilmiştir."

Akdaş, Gençlerbirliği'nin her zaman futbolun sahada oynanan bir spor olduğunu savunduğunu vurguladı.

"100 yıllık camiamızın bu sezon yaşadığı haksızlıklar bilinmekteyken çekilmeye çalışıldığı yere düşmeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz."


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