Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen 55 yaşındaki Aksoy'a emekleri için teşekkür edildi.

Gençlerbirliği, 26 Eylül'de göreve getirilen Aksoy yönetiminde çıktığı 4 maçı da kaybetti.

Başkent ekibi, ligin 11. haftası sonunda 6 puanla 18. sırada yer alıyor.