Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Taşkın Aksoy ile yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy'un görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen 55 yaşındaki Aksoy'a emekleri için teşekkür edildi.
Gençlerbirliği, 26 Eylül'de göreve getirilen Aksoy yönetiminde çıktığı 4 maçı da kaybetti.
Başkent ekibi, ligin 11. haftası sonunda 6 puanla 18. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği’mizin teknik direktörlük görevini yürüten Taşkın Aksoy ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 1, 2022
Teknik Direktör Taşkın Aksoy’a teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/byoWvWgr7U
Etiketler: Gençlerbirliği
Son Haberler
- 15:25
- 15:31
- 15:21
- 15:15
- 15:18
Sıradaki Haber
Galatasaray'a derbi öncesi iyi haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz