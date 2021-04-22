Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bahattin Şimşek'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.