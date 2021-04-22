Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği-Rizespor maçının hakemi açıklandı
Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bahattin Şimşek'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.
Etiketler: Gençlerbirliği Çaykur Rizespor
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