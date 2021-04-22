Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Nacer Chadli attı.

İki maçlık mağlubiyet serisine bu galibiyetle son veren Medipol Başakşehir, 36 puan ile 17. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. Dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Chadli Kasımpaşa maçında yine golünü attı

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ikinci golünü de Kasımpaşa'ya attı.

Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek golünü, sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan Kasımpaşa maçında atan Chadli, deplasmandaki maçta da Kasımpaşa'ya gol atmayı başardı.

Turuncu-lacivertli forma ile toplam üç golü bulunan deneyimli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Turgutluspor'a karşı bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Chadli, mücadelenin 61. dakikasında yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga, kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa, altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 60 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Giuliano, Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen)

Gol: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tarkan Serbest, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Duarte (Medipol Başakşehir)