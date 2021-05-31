Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen eleme grubu müsabakalarında Türkiye'nin grup lideri olarak Avrupa Şampiyona'sına katılma hakkı kazandı.

Moldova'yı 22-6, İsviçre'yi 34-4, Çekya'yı da 20-8 mağlup eden ay-yıldızlıların, Romanya'yla ise 13-13 berabere kaldığı kaydedildi.