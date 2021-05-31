Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milliler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
15 Yaş Altı Su Topu Erkek Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen eleme grubu müsabakalarında Türkiye'nin grup lideri olarak Avrupa Şampiyona'sına katılma hakkı kazandı.
Moldova'yı 22-6, İsviçre'yi 34-4, Çekya'yı da 20-8 mağlup eden ay-yıldızlıların, Romanya'yla ise 13-13 berabere kaldığı kaydedildi.
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