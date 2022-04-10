Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.33.32'lik derecesiyle şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Merve Tuncel, 200 metre serbest stilde ise 2.00.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Slovenya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcumuz Merve Tuncel 400m Serbest'te 4:11.46'lık derecesiyle şampiyon oldu. Sporcumuzu ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik ederiz. pic.twitter.com/jTlwMJBY2e — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) April 10, 2022

Milli sporculardan Muharrem Batu Servi, 1500 metre serbest stilde 15.52.00'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada milli yüzücülerden Batuhan Filiz de 200 metre serbest stilde 1.51.23'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Slovenya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcumuz Batuhan Filiz 400m Serbest'te 3:54.61'lik derecesiyle şampiyon oldu.

Sporcumuzu ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik ederiz. pic.twitter.com/sM31dft5NR — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) April 10, 2022

Türkiye Yüzme Federasyonu, bütün sporcuları ve antrenörlerini başarılarından ötürü tebrik etti.