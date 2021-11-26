Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milli golfçülerden iki madalya
[Fotoğraf: Türkiye Golf Federasyonu]
Antalya'da düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021'de 21 yaş altı kategorisinde Zeynep Süalp altın, İbrahim Tarık Aslan ise bronz madalya kazandı.
Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Çekya, Bulgaristan ve Estonya'dan 45 sporcu katıldı.
Genç kızlarda Zeynep Süalp'in toplamda 222 ( 9) gross skorla altın madalya elde etti.
Genç erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan'ın toplamda 220 ( 7) gross skorla bronz madalya kazandı.
Son Haberler
- 22:19
- 22:02
- 22:13
- 21:58
- 21:49
Sıradaki Haber
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu adını finale yazdırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz