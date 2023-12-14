Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da piste çıkacak

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Burgos kentindeki turnuvada kadınlar epede Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş, Yunanistan'ın başkenti Atina’da erkekler epe kategorisinde Emir Akal, Halis Efe Elibol, Ege Erdem Erdoğan, Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Burak Türkdil ve Yalgın Yeter piste çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid’de ise Gençler Kılıç Dünya Kupası’nda kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem ve Nehir Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.