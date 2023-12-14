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Spor
AA 14.12.2023 16:55

Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da piste çıkacak

Eskrimde, İspanya ve Yunanistan’da 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında 25 genç milli eskrimci ter dökecek.

Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Burgos kentindeki turnuvada kadınlar epede Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş, Yunanistan'ın başkenti Atina’da erkekler epe kategorisinde Emir Akal, Halis Efe Elibol, Ege Erdem Erdoğan, Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Burak Türkdil ve Yalgın Yeter piste çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid’de ise Gençler Kılıç Dünya Kupası’nda kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem ve Nehir Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.

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