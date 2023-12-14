88. Büyük Atatürk Koşusu 24 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen 88. Büyük Atatürk Koşusu lansmanına Çintimar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Artunç da katıldı.

Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu'nun, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini temsilen, 1936'dan bugüne kadar kesintisiz gerçekleştirildiğini söyledi.

Çintimar, başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve organizasyonun diğer destekçilerine teşekkür etti.

"88'incisini düzenleyeceğimiz Büyük Atatürk Koşusu'nu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya ilk gelişini temsilen Halk Evleri Komitesi Başkanı Nafi Üye, Zehra Türk ve Spor Kurulu Atletizm Federasyonu Başkanı Vildan Savaşır ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Fikret Adanır, Ankara'da 1936'da gerçekleştirmişler. Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayarak, Tren Garı'nda tamamlanan yarışmanın mesafesi 10 bin 800 metredir. 27 Aralık haftası gerçekleştiriyoruz. İlk yapıldığında da 27 Aralık haftasında pazar günü yapılmış, atletizm geleneğinde yarışlar genelde pazar günü koşulur. Tüm dünyada bu böyledir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Fatih Çintimar, 27 Aralık haftasında ilk pazar günü bu yarışı gerçekleştireceklerini belirtti.

"Başkentin güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasını arzu ediyoruz. Bu arzumuzla bu koşuyu 27 Aralık haftasında, 24 Aralık Pazar günü saat 10.30'da gerçekleştireceğiz. O gün sınavlar olduğu için yarışmanın başlangıç saati 10.30'a alındı. Parkur Keklik Pınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde tamamlanacak."

Çintimar, 1936'da koşulan ilk koşuyu milli atlet Galip Darılmaz'ın kazandığını da hatırlattı.

"Erkeklerde en fazla Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön 8'er kez kazanmış. Kadınlar 1992'de ilk defa başlamış ve Lale Öztürk kazanmış. Yabancı uyruklu sporcular, 2002'den itibaren katılmaya başlamış, 2014 yılında ise uluslararası statüye kavuşturularak uluslararası statüde yapılan bir yarışma haline getirilmiştir."

Organizasyonu başkente yakışır büyük bir hale getireceklerini aktaran Çintimar, TRT'nin de koşuyu canlı yayınlarıyla sunacağını söyledi.