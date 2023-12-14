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Spor
AA 14.12.2023 13:50

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'a 97-88 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gruptan çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam
[Fotoğraf: AA arşiv]

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, rakiplerini özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunlarından dolayı kutladı.

Sarıca, ilk devrede iyi kararlar verdiklerini, hücumda etkili olduklarını aktardı.

"58 sayıya ulaşarak önemli bir fark yakaladık. Ancak ikinci yarı hakkında yorum yapmak kolay değil. Herkes durdu, oyun planımızın dışına çıktık ve özellikle savunma ribauntlarında büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 18 hücum ribaundu almış ve bunun sonucunda maçı maalesef kaybettik. İkinci yarıdaki hataların sorumluluğunu kabullenmemiz gerekli. Hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız. Grubumuzda haftaya oynayacağımız bir maçımız daha var. Onu kazanarak bu gruptan çıkacağız."

Lider ekibin doğrudan son 16 turuna kalacağı grupta ikinci ve üçüncü olacak ekipler, son 16 turu için play-in mücadelesine çıkacak.

Pınar Karşıyaka'nın averajla ikinci sırada bulunduğu grupta 19 Aralık Salı günü Pınar Karşıyaka, Belçika'da Filou Oostende'ye konuk olacak. Lider SIG Strasbourg ise Fransa'da EWE Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

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