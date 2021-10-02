Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 6-10 yaş aralığında öğrenimine devam eden öğrenciler arasından ilk etap alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve atletizm branşlarında yetiştirilmek üzere sporcu seçmeleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında atletizm yarışması ve dağ bisikleti yarışları düzenlendi.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Sarıkamış Platformu yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın kış turizminin en güzel ve en önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Öksüz, bu önemli projeyle bölgede iyi sporcular yetişeceğini anlattı.

"Spor, çocukların ve gençlerin beden ile ruh sağlığının gelişimine katkı sunmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine büyük katkı sağlar. Tüm spor dallarında çocuk yaşta alınan eğitim büyük önem taşımaktadır. Doğru planlama süreci, sağlıklı ortamlarda ve bilimsel metotlarla verilen sürekli altyapı eğitimi sonucunda disiplinli, karakterli, yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, üstün nitelikli, başarılı sporcular yetişir."

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da şampiyonluğun kolay olmadığını ifade etti.

"Şehrimizin her alanda gelişmesi, ileriye doğru yürüyebilmesi adına bizim Ankara'dan oluşturduğumuz imkanların bir an önce hizmete dönmesi adına sayın valimize teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Proje koordinatörü Yıldırım Candan ise bu proje ile çıtayı yükselttiklerini ve olimpiyat sporcuları yetiştireceklerini belirtti.

Sabah saatlerinde projenin ilk etabında Kars bölgesinden katılan sporcularla çeşitli kategorilerde atletizm yarışları düzenlendi.

Minik kızlarda Elanur Aras, minik erkeklerde Mert Baran Arpa, yıldız kızlarda Fatma Altun, yıldız erkeklerde Utku Göler, genç kızlarda Elanur Kurt, genç erkeklerde Hakan Buğanlı, büyük bayanlarda Bahar Atalay, büyük erkeklerde Kemal Yıldırım ilk sırayı elde etti.

Bisiklet turunun düzenlendiği etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve Kafkas halk oyunları gösterisiyle son buldu.