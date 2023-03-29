EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında İskoçya gecenin sürprizine imza attı. İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay attı.

İlk maçında Güney Kıbrıs'ı 3-0 yenen İskoçya üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti ve zirveye yerleşti. 3 puanlı İspanya ise Norveç galibiyetinin ardından aldığı bu yenilgiyle ikinci sırada kaldı.