Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 07:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gecenin sürprizi İskoçya'dan
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İspanya deplasmanda İskoçya'ya 2-0 yenildi.
EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında İskoçya gecenin sürprizine imza attı. İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay attı.
İlk maçında Güney Kıbrıs'ı 3-0 yenen İskoçya üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti ve zirveye yerleşti. 3 puanlı İspanya ise Norveç galibiyetinin ardından aldığı bu yenilgiyle ikinci sırada kaldı.
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