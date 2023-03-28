Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte 8-0'lık bir seri yakalayarak bitime 2,5 dakika kala 20-14 öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü periyotun sonuna kadar sürdürdü. Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Brandon'ın basketiyle başlayan İtalyan ekibi 3 dakikada farkı 3 sayıya indirdi (25-22). Bu bölümde Larkin ve Bryant'ın üst üste üçlükleriyle arayı açmaya başlayan Anadolu Efes skoru 38-27 yaptı.

EA7 Emporio Armani Milan'ın hücum hatalarını değerlendirmekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 47-32 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin üçüncü bölümüne dış atışlardan skor üreterek başlayan İtalyan ekibi, tüm çabalarına rağmen farkı oyuna ortak olabileceği seviyeye indiremedi.

Micic ve Beaubois'in basketleriyle 25. dakikadan itibaren arayı daha da açan lacivert-beyazlılar, 27. dakikada 20 sayılık farka ulaştı (63-23) ve karşılaşmanın son çeyreğine 68-48 galip girdi.

Oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Anadolu Efes, Micic'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 89-69 kazandı.

Bu arada müsabakada 12 sayı kaydeden Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını aştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Beaubois 12, Bryant 12, Clyburn 16, Pleiss 8, Micic 15, Larkin 18, Erten Gazi, M'Baye 2, Zicic 6, Egehan Arna

EA7 Emporio Armani Milan: Tonut 2, Melli 5, Napier 6, Shields 5, Voigtmann 12, Davies 9, Thomas, Cabarrot 19, Long 2, Baron 3, Ricci, Hines 6

1. Periyot: 22-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 68-48

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Shields (EA7 Emporio Armani Milan)

Ergin Ataman: Play-off umudumuzu korumak istiyoruz

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

"Takımım bu karşılaşmada harika oynadı. Mutlu mu olmalıyım, endişeli mi olmalıyım bilmiyorum. Savunmada iyiydik, tempoyu iyi kontrol ettik. Bu dönemde böyle bir galibiyet önemliydi. Perşembe günü de önemli bir maçımız olacak. Play-off umudumuzu korumak istiyoruz."

Ataman, play-off şansıyla ilgili olarak da konuştu.

"Çok büyük başarılar kazandık. Avrupa basketbol tarihinde kolay kolay kimsenin elde edemeyeceği başarılar elde ettik. Alacağımız galibiyetler play-off'a yetmeyebilir. Play-off şu anda kendi elimizde değil. Bu benim ve oyuncuların moralini dibe itmiş durumda ama bu beyaz bayrak çıkaracağız demek değildir. Her maçta kazanmak için mücadele edeceğiz, sonra da durumu göreceğiz."

EA7 Emporio Armani Milan cephesi

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı kutlayan EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise karşılaşmaya kötü bir oyunla başladıklarını ve gösterdikleri performansın kendilerini üzdüğünü söyledi.