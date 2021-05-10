Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan testlerde 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 14:42
- 14:37
- 14:35
- 14:43
- 14:30
Sıradaki Haber
Fatih Terim, Galatasaray'la 400'üncü maçına çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz