Gaziantep FK'nin rakibi Samsunspor

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
7 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında son veren Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak düşme hattından çıkmayı hedefliyor.
Markus Gisdol yönetiminde toparlanma sürecine giren Yılport Samsunspor ise dış sahada iyi sonuç almakta zorlanıyor.
12 deplasman maçında sadece 6 puan toplayan Karadeniz ekibi, kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.
Bu maç öncesi Gaziantep FK'nın 27, Samsunspor'un ise 29 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı, Gaziantep Futbol Kulübü 2-1 kazanmıştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün