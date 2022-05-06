Gaziantep FK Kayserispor'u ağırlıyor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Gaziantep FK, geride kalan haftalarda 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.
43 puanlı Yukatel Kayserispor ise ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramadı. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'la karşılaşacak sarı kırmızılılar bu maç öncesi moral bulmak istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Gaziantep Kalyon Stadyumu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mirza Cihan, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Joao Figueiredo.
Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Onur Bulut, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo, İlhan Parlak (Dk. 39 Yasir Subaşı).
Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Yuktel Kayserispor), Dk. 27 Alexandru Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 19 Alexandru Maxim (Gaziantep FK)