Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Gaziantep FK Kayserispor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Gaziantep FK, geride kalan haftalarda 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.
43 puanlı Yukatel Kayserispor ise ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramadı. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'la karşılaşacak sarı kırmızılılar bu maç öncesi moral bulmak istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Kayserispor Süper Lig
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