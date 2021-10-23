Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK ile GZT Giresunspor berabere
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği GZT Giresunspor ile 90+2. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Konuk GZT Giresunspor, 78. dakikada Serginho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gaziantep FK, Alexis Perez'in 90+2'de kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 12'e çıkaran Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, evindeki yenilgizlik serisini sürdürdü. Son haftaların çıkıştaki ekibi Karadeniz ekibi GZT Giresunspor ise puanını 9'a çıkardı.
Etiketler: Gaziantep FK Giresunspor Süper Lig
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