Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor’u ağırladı.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta Sarper Barış Şaka görev yaptı.

Mücadele, İttifak Holding Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 8. dakikada Serdar Gürler ve 45’te Hadziahmetovic’ten geldi.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında bu sezonki ilk yenilgisini alan yeşil-beyazlı ekip, beş maçlık galibiyet hasretini de dindirmiş oldu.

17 puana ulaşan İlhan Palut’un öğrencileri, maç fazlasıyla 5. basamağa yerleşti.