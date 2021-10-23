Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Konyaspor 5 maç sonra kazandı
[Fotoğraf: AA]
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor’u ağırladı.
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta Sarper Barış Şaka görev yaptı.
Mücadele, İttifak Holding Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 8. dakikada Serdar Gürler ve 45’te Hadziahmetovic’ten geldi.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında bu sezonki ilk yenilgisini alan yeşil-beyazlı ekip, beş maçlık galibiyet hasretini de dindirmiş oldu.
17 puana ulaşan İlhan Palut’un öğrencileri, maç fazlasıyla 5. basamağa yerleşti.
Etiketler: Kayserispor Konyaspor Süper Lig
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