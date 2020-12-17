Özellikle geçen sezon yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep temsilcisi, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun bir yenilmezlik serisi elde etti.

Geçen sezon son 7 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep ekibi, bu sezonun geride kalan bölümünde evinde yaptığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, söz konusu mücadelenin ardından 11 aydır sahasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Ligin 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, yenilmezlik serilerini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İç sahadaki son 12 maçta da gol attı

Gaziantep FK, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 7 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, 24 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

[Fotoğraf: AA | Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi]

"İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sezonda ciddi bir kadro planlamasıyla, çok daha güçlü bir rakip olarak karşımızda olacaklar. Elbette biz de çok güçlü ve neler yapabileceğini göstermiş bir takımız. Rakibimizin gücüne ve tarihine saygı duyuyoruz ancak galibiyet için her zaman olduğu gibi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız tribünde olamayacaklar belki ama onları dualarıyla yanımızda hissedeceğiz. Karşılaşmanın sonunda Gaziantep şehrini bir kez daha sevindirmenin gururunu yaşamak istiyoruz"