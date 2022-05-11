Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandı.

"Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır."