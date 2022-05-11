Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Erol Bulut ile yola devam edecek
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandı.
"Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır."
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 11, 2022
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Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig
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