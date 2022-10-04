Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK bu sezon ilk kez sahasında taraftarıyla buluşacak
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak.
Gaziantep FK, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kalyon Stadı'ndaki çalışmanın tamamlanmasıyla 140 gün sonra evinde taraftarıyla bir araya gelecek.
Gaziantep ekibi, en son geçen sezonun son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda ağırlamıştı.
Etiketler: Gaziantep FK
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