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Spor
TRT HABER / AA 19.12.2023 19:30

Gaziantep FK Adana Demirspor'u ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Gaziantep FK Adana Demirspor'u ağırlıyor

Kalyon Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

15 puanlı Gaziantep FK son 3 maçından puan çıkaramadı. Marius Sumudica'nın öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı son iki maçı da kaybetti.

Adana Demirspor ise 5 maçtır galip gelemiyor. 23 puana sahip mavi lacivertliler bu süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor ligde deplasmanda kazanamadı. Güney temsilcisi, 7 dış saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Adana Demirspor'u ağırlıyor

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, NKoulou, Arda, Djilobodji, Jevtovic, MBakata, Ogün, Gradel, Markovic, Dragus.

Adana Demirspor: Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Stambouli, Niang, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

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Adana Demirspor Gaziantep FK Süper Lig
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