Gaziantep FK Adana Demirspor'u ağırlıyor

Kalyon Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
15 puanlı Gaziantep FK son 3 maçından puan çıkaramadı. Marius Sumudica'nın öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı son iki maçı da kaybetti.
Adana Demirspor ise 5 maçtır galip gelemiyor. 23 puana sahip mavi lacivertliler bu süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı.
Adana Demirspor ligde deplasmanda kazanamadı. Güney temsilcisi, 7 dış saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, NKoulou, Arda, Djilobodji, Jevtovic, MBakata, Ogün, Gradel, Markovic, Dragus.
Adana Demirspor: Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Stambouli, Niang, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda.
Stat: Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin