Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gamze Gürdal bronz madalya maçını kaybetti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar 58 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal, bronz madalya maçından yenilgiyle ayrıldı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bronz madalya maçında Avrupa şampiyonluğu bulunan Gamze Gürdal ile Brezilyalı Silvana Mayara Cardoso Fernandes karşılaştı.
Rakibine 26-9 yenilen milli sporcu, madalya şansını kaybetti.
Milli tekvandocumuz Gamze Gürdal, bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı rakibi Silvana Fernandes'e 26-9 mağlup oldu.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
Teşekkürler Gamze! pic.twitter.com/GaeJvCgJh2
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