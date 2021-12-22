Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gambiyalı sığınmacı Afrika Uluslar Kupası kadrosunda
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.
20 yaşındaki Darboe, Sicilya'ya 14 yaşında bir tekne ile sığınmacı olarak geldikten sonra geçen sezon Serie A'da oynamaya başladı.
Darboe, bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi.
Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Darboe, Gambiya formasıyla Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 12 Ocak'ta Moritanya'ya karşı mücadele verecek.
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